Folgiero nostro target è assumere 1000 persone quest' anno

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Noi abbiamo undimille. Cerchiamo tutti i profili su tutta la nostra catena di competenze. Si parte per gli ingegneri, si passa per i tecnici e per tutte leche hquelle competenze di produzione, di capacità di sovrintendere e organizzare il lavoro di costruzione. Abbiamo un grande carico di lavoro, siamo su un ciclo macroeconomico che ci dà forza su tutti e tre i core business. Abbiamo preparato l'azienda pero momento di crescita ed è chiaro che il capitale umano è il cuore". Lo ha detto l'ad di Fincantieri, Pierroberto, parlando a margine dell'assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico, oggi a Grado. In generale, ha spiegato, "mancano ingegneri e manodopera, l'inizio e la fine. Ino momento storico c'è una grandissima domanda. C'è poca comprensione di quanto è importante la manifattura.