Diminuiscono gli sfratti ma il problema casa non è risolto | cosa dicono i dati del Viminale sul 2023

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gliarretrano un po’, fatto positivo, ma restano troppi, la precarietà abitativa comunque non è sconfitta. Pubblicati poche ore fa, sul sito del Ministero dell’interno, irelativi agli, segnalano complessivamente una riduzione anche se non è chiaro se la nota apposta sotto alla fine della tabella delle procedure di rilascio, con la quale si afferma che idelsono quelli consolial 26 settembre 2024, il che potrebbe dire che vi possa essere un aggiornamento ulteriore. Intanto diamo una prima lettura a questi. In attesa di eventualia consuntivo, si può dire che siamo comunque in linea, nelle sentenze di sfratto, con gli anni passati. In particolare le sentenze di sfratto emesse nel, ad oggi risultano 39.373 mentre nel 2022 il dato definitivo dava un numero di 41.849.