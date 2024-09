Bus strapieni e poche corse intollerabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Sono anni che chiediamo piùdei bus, ma mai che si arrivi a una soluzione". Queste la parole del consigliere comunale d’opposizione di Budrio per FdI Gianfrancesco Pasquale che prosegue: "Da ben due anni stiamo subendo ogni tipo di disagio, sia per i lavori in corso che per le conseguenti ripercussioni. Con l’ apertura delle scuole ci aspettavamo che Tper migliorasse la situazione, con maggiorida e per Bologna, aumento del numero dei bus per il numero corposo di studenti, ma sinceramente abbiamo toccato il fondo. La corsa 211 è arrivata a Budrio stracolma di gente e con 10 minuti di ritardo. Solo a Castenaso ho contato 72 persone a bordo. Più qualche monopattino fatto caricare senza nessuna contestazione".