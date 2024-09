Bronx | la storia vera dietro al film di Robert De Niro

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 27 settembre 2024): laaldiDeDopo aver recitato in gangster movie come Mean Street e Quei bravi ragazzi, entrambi diretti dall’amico Martin Scorsese,Dedebuttò alla regia nel 1993 con il, dedicato al celebre quartiere di New York, noto anche per la forte attività criminale verificatasi nel corso del Novecento. Desi cimenta dunque con un racconto che ben conosce, essendo lui stesso cresciuto in comunità di italoamericani dove spesso e volentieri si verificano episodi di criminalità. Il, dedicato al padreDeSr., scomparso proprio nel 1993, è basato sul testo teatrale ATale, scritto da Chazz Palminteri, anche sceneggiatore e interprete di questo. Pur non narrando unaeffettivamente accaduta, iloffre un compendio della vita nelnella metà del Novecento.