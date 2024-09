Bologna detenuto di 18 anni scappa dal carcere del Pratello | è caccia al fuggitivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - Un ragazzo di 18alè fuggito questa mattina, approfittando di una visita all’ospedale Sant’Orsola per una contusione al naso. Il ragazzo, che è pugliese ed era stato arrestato circa un mese fa in stazione aper l’aggravamento della misura cautelare dopo essereto dalla comunità in cui si trovava in Puglia, doveva scontare soltanto altri 10 giorni di detenzione. Serrate le ricerche per rintracciarlo da parte degli agenti.