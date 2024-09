Amici mi ha salvato quando ero li’ non pensavo al tumore Ballando? Tranne Carolyn Smith nessuno capisce una ceppa | le rivelazioni di Raimondo Todaro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Non so perché è finita, io sono stato benissimo in questi 3 anni”.commenta così l’addio ad. Un addio che non è partito da lui, come conferma ospite a La volta buona. Nella prossima edizione del talent di Canale 5 al via domenica 29 settembre il danzatore non figurerà più come insegnante; al suo posto Deborah Letteiri direttamente dal Crazy Horse di Parigi. “Non è che me ne sono andato, è che come ogni percorso della vita le cose belle finiscono”, spiega a Caterina Balivo che lo incalza. Nessun rancore nelle sue parole, solo tanta gratitudine per un’esperienza che lo ha aiutato anche a superare un momento molto difficile: “è stata la mia salvezza durante la malattia, entravo in sala con i ragazzi e nonal. Io sarei rimasto, ma 3 anni adsono tanti, non ho rimpianti, ringrazio per l’opportunità che mi hanno dato”.