Vlahovic guarda a Lautaro Martinez | Ecco cosa gli ruberei

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dusansi ispira ai grandi attaccanti della Serie A e non solo. Fra questi anche. E, a DAZN, il centravanti della Juventus ha sottolineato‘ruberebbe’ all’argentino dell’Inter. ISPIRAZIONE – Dusannon sta vivendo un periodo particolarmente felice alla Juventus. Tante le critiche per lui, arrivato per una cifra importante dalla Fiorentina ormai due stagioni fa. L’attaccante serbo ha parlato a DAZN, sottolineando le qualità che sottrarrebbe ai colleghi attaccanti. Fra cui anche il capitano dell’Inter,. Queste le sue parole a riguardo: «Ail posizionamento del corpo che mi completerebbe, è stato il migliore attaccante l’anno scorso e lo rispetto molto. È micidiale. Da Haaland prenderei il modo di attaccare l’area e il fisico, perché quando parte non lo fermi. A Osimhen, invece, la velocità».