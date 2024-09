VIDEO ? Udinese-Inter Inzaghi valuta cambi per il match | Inter Chat

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Sabato alle ore 15 si sfiderannoedal BlueEnergy Stadium in occasione della sesta giornata di campionato. Simoneha in mente alcuni, tra questi la titolarità di Piotr Zielinski in ballottaggio però con Davide Frattesi. Ne hanno parlato in diretta la nostra Romina Sorbelli con i redattori Alessia Gentile e Filippo Miosi.