Tim Roth si unisce al cast del film Peaky Blinders

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024) TimsialdelIl candidato all’Oscar Timè l’ultimo nome di alto profilo a entrare neldeldi Netflix, che continua a configurarsi come un vero e proprio evento. Il prolifico attore inglese si unirà alla star Cillian Murphy, oltre che a Rebecca Ferguson e Barry Keoghan, nell’attesodiretto da Tom Harper, estensione della serie vincitrice del BAFTA. I dettagli sul ruolo disono stati tenuti nascosti, così come quelli di Ferguson e Keoghan, di cui Deadline ha parlato in esclusiva nelle scorse settimane.