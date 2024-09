Sudtirol il bollettino medico sulle condizioni di Davi e Masiello

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilè chiamato a riscattare la sconfitta nel campionato di Serie B contro la Sampdoria ed è in campo per preparare la sfida contro il Palermo. Il club ha svelato i dettagli sulla situazione dall'infermeria. "In relazione a quanto indicato dallo staffdell'FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra. In seguito agli accertamenti effettuati, si comunica che la prognosi di Simone, che aveva riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante la trasferta sul campo della Reggiana, è di circa 20 giorni a partire dalla data odierna. Per Andrea, attualmente in recupero da una frattura al quinto metatarso, si auspica un ritorno in gruppo dopo la prossima sosta di campionato".