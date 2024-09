Senza voti e senza potere l' opposizione riesuma la mitica società civile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) È un'onda salita dal basso. Trainata da attori, registi, atleti e influencer, che ormai non ne possono più della politica». È con toni lirici che Repubblica ha ieri sottolineato il raggiungimento del quorum delle 500mila firme necessario per sottoporre all'ammissione della Consulta il referendum che vorrebbe abbassare da dieci a cinque gli anni richiesti agli stranieri per ottenere la cittadinanza italiana. «Valanga di firme» è il titolo che il quotidiano romano ha sparato, a scanso di equivoci, in apertura di prima pagina. Ora, a parte il fatto che la soglia delle 500mila firme è assolutamente bassa, e forse da rivedere, comunque non significativa per indicare un sentimento diffuso, quel che mi sembra interessante è riflettere su un improvviso ritorno a sinistra.