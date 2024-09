Peaky Blinders Tim Roth nel cast | ecco tutto quello che sappiamo sul seguito di Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024), Timnelchesuldista per tornare nel mondo di. La produzione del lungometraggio, ancora senza titolo, inizierà nel corso dell’anno, con il premio Oscar Cillian Murphy (Oppenheimer) che riprenderà il suo ruolo di Tommy Shelby. Inoltre, Tim(Lie to Me, Tin Star) è salito a bordo del progetto, secondo il sito Deadline, unendosi alprecedente di Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) e Rebecca Ferguson (Silo). I dettagli sul ruolo di ciascun attore non sono stati resi noti. Il creatore della serie originale Steven Knight ha scritto la sceneggiatura, mentre Tom Harper, che ha diretto diversi episodi della prima stagione di, tornerà a dirigere il film. Ulteriori dettagli sulla trama non sono stati resi noti. Al momento non sono stati annunciati altriing.