Pausini si fa bionda | Nel nuovo singolo Ciao la libertà di dirsi addio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Et voilà, s’è fatta. Anzi no, è già tornata mora. Corvina come Morticia Addams. O almeno così Lauraè apparsa l’altra sera alla presentazione hop-in hop-off delsul bus double decker immerso nel freddo dell’autunno milanese, smentendo le foto diffuse a corredo dell’evento. Evento accidentale per i giornalisti attirati sul gelido torpedone con la formula dell’incontro al buio, in quanto niente avrebbe lasciato presagire una rentrée discografica davanti all’ultimo miglio del tour di Anime parallele, messo in strada per festeggiare trent’anni di carriera e proseguito qua e là per il mondo a grande richiesta visto che frattanto siamo arrivati trentadue. Già, il. Ma prima la soluzione dell’arcano dei capelli. "Non riesco a tingerli di biondo, mi diventano arancioni, quindi devo usare una parrucca".