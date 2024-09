Passo Corese pluripregiudicato arrestato per danneggiamenti e minacce su un treno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha opposto resistenza agli agenti della Polizia di Stato ed è stato trovato in possesso di un’arma da taglio. Nei giorni scorsi, gli agenti del Posto di Polizia dihannoun uomo di 52 anni,, per danneggiamento aggravato,, oltraggio a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio. L’intervento è avvenuto presso la stazione Cotral di Fara Sabina-Montelibretti, dove era stata segnalata la presenza di un individuo responsabile di un danneggiamento su unproveniente da Roma. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato il responsabile che, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava offendendo e minacciando un militare in divisa intervenuto per fermare la sua condotta illecita.