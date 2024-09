Ortopedia 50 posti per Fano Ma Ruggeri M5S | Tutto fumo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) "I 50letto assegnati genericamente da una precedente delibera all’, rimarranno nella disponibilità dell’ospedale di". Lo assicura l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini che lunedì è intervenuto in consiglio regionale per ribadire l’impegno della Regione a investire "sul Santa Croce e su tutta la sanità della provincia di Pesaro e Urbino". A sollevare il tema del futuro dell’ospedale fanese e dei 50letto è stata l’interrogazione della capogruppo di M5S, Martache accusa la Regione di operazioni "e niente arrosto. Come ormai di consuetudine le risposte dell’assessore Saltamartini sono sempre più evasive, tipico di chi è già in campagna elettorale".