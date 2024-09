Napoli-Palermo in arrivo 600 tifosi rosanero | c’è preoccupazione per eventuali scontri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Cresce laper possibili tensioni tra le tifoserie in vista della sfida di questa sera tra. Questa sera, alle 21:00, lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta sarà teatro di una nuova sfida: ilaffronterà ilnei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un match che ‘promette’ non solo spettacolo sul campo, ma anche un forte clima di tensione sugli spalti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, si prevede l’di circa 600palermitani per sostenere la propria squadra. Questi ultimi sono gemellati con idella Roma, mentre i supporters azzurri con quelli del Catania. La storia di rivalità e alleanze calcistiche tra le due fazioni potrebbe rendere l’atmosfera ancora più elettrica.