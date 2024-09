Napoli-Palermo il monito di Tina | Non sottovalutate l’avversario! Ricordate le delusioni con Frosinone e Cremonese?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildi Antonio Conte si prepara al match di Coppa Italia con ilcon una formazione rivoluzionata. Pasquale, inviato di Radio Marte, ha espresso preoccupazione per la partita di Coppa Italia tra, sottolineando che l’incontro non sarà una semplice formalità. Intervenendo ai microfoni di ForzaSempre,ha richiamato alla memoria ledelin Coppa, evidenziando le sconfitte contro. “Stasera non sarà la consueta passeggiata”, ha affermato, “la squadra ha già subito cocentiin passato. È fondamentale non sottovalutare”. La formazione azzurra, attesa a una rivoluzione tattica, presenterà diversi volti nuovi, con l’intento di dare spazio ai giocatori meno impiegati. Il giornalista ha suggerito che, nonostante il cambiamento, ildovrà affrontare il match con serietà.