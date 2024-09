Montesarchio efficientamento pubblica illuminazione | lavori al via

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPartiranno a breve iper l’energetico degli impianti di, dopo la consegna deialla ditta aggiudicataria. Un intervento, programmato dall’amministrazione guidata dal Sindaco Sandomenico con l’assessore aiPubblici Cesare Striani e la consigliera delegata alla manutenzione Palma Viscione, che interesserà gli impianti di Via Monaca 3, Via Piano dei Principi, Via Enrico Mattei ex Topparelle, Via Francesco Petrarca (zona SS Trinità), Via S. Pietro (zona Cappuccini), via Sebastiano Feoli (zona Varoni), Via Campoluongo, Via Fratte, Via Iavari e Via Capitorre.