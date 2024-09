Milan Paulo Fonseca | Rafael Leao in un momento no? La risposta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 26 settembre 2024)in conferenza stampa parla dei suoi giocatori, in particolare deldiIn vista della gara contro il Lecce di Luca Gotti prevista per venerdì alle ore 20.45, il mister rossoneroparla in conferenza stampa. L’ex tecnico del Lille, svaria su diversi temi, toccando molto la situazione individuale dei suoi giocatori. Fino ad arrivare al più discusso e sempre più criticato,. L’esterno non ha convinto nemmeno in una serata estremamente positiva come quella del derby. L’allenatore delha voluto spezzare una lancia a favore del giocatore portoghese. Secondo lui sta bene e sta crescendo molto anche difensivamente parlando. Poteva essere decisivo anche al derby, avendo avuto 3 opportunità . Sta facendo un buon lavoro, aggiunge, ed è la cosa più importante: Stiamo lavorando molto individualmente con Rafa, anche difensivamente.