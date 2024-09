Massimiliano De Cinque volontario con l’anima hi-tech | Rigenero computer e tablet e li dono agli studenti bisognosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Olgiate Olona, 26 settembre 2024 – A poche settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico,De, ildi Olgiate Olona che da anni promuove la cultura del riuso rigenerandoe altri dispositivi tecnologici, destinati anzitempo allo smaltimento, per farnea chi ne ha bisogno, lancia un appello particolare ai genitori. “Molti alunni – dice – rischiano di essere penalizzati a causa della mancanza di strumenti tecnologici, circa il 14% delle famiglie in Italia non dispone di un, non può sostenere l’acquisto, significa che migliaia diincontrano difficoltà nel seguire il percorso scolastico”.