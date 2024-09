LIVE PSG-Juventus 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | primo cambio per Abriel | dentro Echegini per Samoura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42? Ancora Katoto, prova a saltare Calligaris che tocca e butta ind’angolo. Corner per il PSG! 41? Unica vera occasione da gol fin qui da parte delle parigine. Katoto molto veloce nell’atterrare la palla e nel calciarla di destro. 40? CHE OCCASIONE!! Katoto stoppa benissimo la palla in area ma trova davanti a sé la gamba di Calligaris, bravissima a farsi trovare le posto giusto! 39? Prova a calciare da fuori Katoto ma non riesce ad imprimere la forza giusta. Palla facile per Peyraud-Magnin. 38? Buon momento ora per il PSG che sta mettendo pressione alle bianconere. Albert prova la conclusione da fuori, palla sul fondo. 37? Da valutare se ilè stato effettuato per un problema muscolare o per una scelta tecnica essendoabbastanza offensiva. 36?da parte die fuori