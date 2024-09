Le migliori lavasciuga per chi vuole tutto nel minimo spazio possibile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Chi vive in unoridotto - o chicomunque risparmiare sugli ingombri in casa - ha assolutamente bisogno di una. Pensiamo al famoso 2-in-1, che fa esattamente ciò che dice il suo nome: lava e asciuga il tuo bucato in un ingombro minore e massimizzando lo sforzo. Questo elettrodomestico non è una novità del mercato, anzi, esiste da anni ma non è mai riuscito a sfondare perché è veramente difficile riuscire ad inserire tutta la tecnologia che serve in unoristretto.