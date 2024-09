L’Ateneo fiorentino e i giorni della Liberazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Firenze, 26 settembre 2024 – Da Calamandrei agli studenti e ai docenti che resero possibile l’esperienza di Radio Co.Ra, l’impegno antifascista dell’Università di Firenze dal 1944 è al centro di un incontro dell’Istituto Storico ToscanoResistenza e dell’Età Contemporanea (ISTR), intitolato “e i. L’Università di Firenze per la Libertà”, in programma venerdì 27 settembre presso la Scuola di Ingegneria (Salone di Villa Cristina, via di Santa Marta 3, Firenze – ore 11). L’appuntamento fa parte del ciclo "Conoscenza e libertà": si colloca nel calendario eventi del centenario Unii e nel programma di BRIGHT-NIGHT 2024, ed è disponibile in videostreaming. L’incontro sarà aperto dai salutirettrice Alessandra Petrucci e sarà introdotto dal consigliere ISTR Luca Brogioni.