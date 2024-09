L’assessore Sottoli corregge il tiro | Il mio post? E’ stato frainteso Alcuni vogliono strumentalizzare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Continua la bufera social sul caso rifiuti, nonostante un ulterioredell’assessora all’Ambiente del Comune di Colle, Monica Sottili. "Un errore di comunicazione che qualcuno ha voluto travisare e ingigantire – ha scritto sul suo profilo –. Sono stata, sicuramente, fraintesa. Il miodi questa mattina non era certo rivolto né alla sxindaca di Poggibonsi né all’amministrazione poggibonsese, alla quale va tutta la mia stima, fiducia, supporto e collaborazione". Non finisce qui la dichiarazione delpentastellata, perché vuole mettere ulteriormente i puntini sulle ’i’: "Capisco bene cheabbiano voglia disempre ogni virgola. Il significato però era chiaro: un semplice commento sul dilagare dell’inciviltà e su quanto occorra lavorare ancora insieme, appunto, come Valdelsa. Tutti i Comuni insieme per migliorare il servizio".