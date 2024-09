Konnan | AJ Styles e The O C meriterebbero di più trattamento ingiusto in WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024) La WWE Superstar AJha recentemente inviato un messaggio sui social media durante la sua assenza dalla promozione di Stamford. The Phenomenal One non è apparso in televisione da giugno 2024.ha combattuto per l’ultima volta in WWE durante Il Premium Live Event Clash at the Castle, dove ha fallito nel conquistare l’Undisputed WWE Championship contro Cody Rhodes in un I Quit match. Da allora,ha lottato in diversi incontri durante gli house show, ma non è apparso in TV. Contratto in scadenza per AJSecondo i report, il contratto di AJè in scadenza e non ci sono aggiornamenti su quando il 47enne tornerà in televisione. Durante la sua pausa dalla WWE,ha utilizzato X per reagire a un segmento del passato insieme alla leggenda del wrestling Ric Flair, durante il suo periodo in TNA.