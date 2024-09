In un docufilm il coraggio di chi ‘balla con Friedreich’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – L'atassia di Friedreich condanna alla sedia a rotelle nel giro di massimo 20 anni giovani che alla diagnosi, in quasi 8 casi su 10, sono bambini o adolescenti. Una malattia che 'spezza' le gambe, ma non i sogni. Loro, i pazienti, continuano a sfidare i limiti e a guardare al futuro. 'Rassegnati tu! L'articolo In unildi chiconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.