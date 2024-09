Il Paradiso delle Signore anticipazioni | trama puntate dal 30 settembre al 4 ottobre 2024 | Vittorio torna a Milano

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilci tiene compagnia con i nuovi episodi della nuova stagione nel pomeriggio di Rai Uno. Cosa accadrà nella settimana dal 30al 4? Riflettori puntati su Marcello, che farà un annuncio clamoroso:Conti starà per rientrare a. Il ritorno dell’ex capo – sebbene temporaneo – scatenerà la gioia dei suoi collaboratori.Il9: il ritorno di Conti Tancredi rassicurerà Marta sul fatto che consegnerà i disegni del padre di Matilde solo a, ma lei non potrà abbandonare il timore che il cugino possa finire per compiere gesti sconsiderati. Poco dopo Tancredi si ritroverà – per puro caso – tra le mani le lettere scritte a lui anni prima da Matilde. Leggendole si commuoverà. Umberto avrà un’idea per ingraziarsi Odile, sotto gli occhi compiaciuti di mamma Adelaide.