Francesco trovato morto nella sua stanza d’albergo | aveva 29 anni

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un tragico ritrovamento ha sconvolto la cittadina di Civitanova Marche, dove il corpo senza vita diSicolo, un ragazzo di 29, è stato scoperto in unain via Matteotti, nel cuore della città. La morte del giovane, originario della stessa città in provincia di Macerata, ha suscitato numerosi interrogativi, portando le autorità a disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso.Leggi anche: Grave incidente sul lavoro: operaio resta schiacciato sotto l’escavatore Il tragico ritrovamentosi trovava nell’hotel da circa due giorni, a partire dalla serata di lunedì, e avrebbe dovuto lasciare lala mattina del ritrovamento. Quando il giovane non si è presentato alla reception per effettuare il check out, il personale dell’hotel, insospettito, ha deciso di controllare.