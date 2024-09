Formula 1 | Daniel Ricciardo licenziato da Racing Bulls

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) A Singapore si era già intuito, con tutto il team e il paddock raccolto attorno a lui, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale.e lasi separano. Sulle sorti dell’australiano pesano gli scarsi risultati di un anno, questo 2024, che avrebbe dovuto consacrarlo in vista di un ritorno in Red Bull. E invece niente di tutto ciò: solo 12 punti contro i 22 del compagno Tsunoda in 18 gare sono stati abbastanza per convincere Helmut Marko e i vertici di Milton Keynes ad appiedare il 35enne di Perth dopo il GP di Singapore “Tutti qui al VCARB vogliamo ringraziee per il suo duro lavoro nelle ultime due stagioni con noi. È stato un vero galantuomo dentro e fuori dalla pista sempre sorridendo.