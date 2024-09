Farmaco contro le bronchioliti? Inaccettabile se un bambino è protetto a Milano e non a Cosenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sono già diversi mesi che le società scientifiche chiedono al ministero della Salute e all’Agenzia italiana del(Aifa) di far sì che la somministrazione dell’anticorpo monoclonale nirsevimab sia gratuita per tutti, a carico del Sistema sanitario nazionale. E non solo per le Regioni del Nord con i conti a posto. Le società avevamo chiesto che il nirsevimab – ilper la cura del virus respiratorio sinciziale, che può causare gravi insufficienze respiratorie nei bambini – venisse trattato al pari dei vaccini: reso disponibile per tutti, in un piano generale di prevenzione. Invece così non è stato.