Dalla Bei 220 milioni di euro a Nexi per sostenere l’innovazione dei pagamenti digitali in Europa

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024)lazzazione delle impresepee e supportarenel settore dei. Sono questi i principali obiettivi dell’accordo da 220disiglato da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bancapea per gli investimenti (Bei), e Bernardo Mingrone, cfo diGroup, la principale paytechpea. La società utilizzerà le risorse messe a disposizioneBei per lo sviluppo e la gestione di progetti di modernizzazione deiinpa, oltre al finanziamento di progetti specifici che prevedono il coinvolgimento delle competenze didigital, hubpeo di innovazione tecnologica realizzato in partnership con Reply, azienda italiana leader inpa nella trasformazione digitale.