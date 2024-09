Coppa Italia il Palermo omaggia Maradona | visita al murale prima della sfida contro il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Questa sera,si affronteranno nei sedicesimi di finale di2024/2025, con in palio un posto agli ottavila Lazio. Le due squadre si ritrovano a sette anni di distanza dall’ultima volta, quando sirono nell’allora stadio San Paolo. Per i rosanero, questa è laoccasione di tornare adopo la scomparsa di Diego Armando, e non hanno perso l’opportunità di rendere omaggio al fuoriclasse argentinondo ila lui dedicato. IlaldiQuesta mattina, una delegazione del, tra cui il direttore sportivo Morgan De Sanctis e Giulio Migliaccio, hato Largoper rendere omaggio al Pibe de Oro.