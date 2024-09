Caprile | uscita a vuoto e mezzo rigore procurato McTominay | prima palla primo gol

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024)gol È un Napoli Gran Reserve! Conte ha due squadre, il test match con il Palermo dura meno di un quarto d’ora.. Fortuna per lui che l’arbitro ha ignorato. Resta a guardare senza ansie.A Mano a mano Voto 6 Mazzocchi: In una linea a quattro non sfigura. Fa sempre un tocco di troppo. La gioca tutta, il fiato non gli manca. Chierichetto osservante. Voto 6 Marin: Più elegante che attento, appare ansioso all’inizio, troppo rilassato sul finale. È solo l’esordio. Ci può stare Voto 6 Juan Jesus: Giuan ha persino segnato! Si perde l’avversario nell’occasione dell’a vuota di. La porta a casa con saggezza. Papà castoro in autotune Voto 6.5 Spinazzola: Pattina con stile. Accenna voglia offensiva poi sostiene la causa del relax.