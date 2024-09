Buchanan fa veloce rientro anticipato? Occhio a 2 gare dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tajonsta smaltendo l’infortunio alla tibia e potrebbe anticipare il suoin campo. L’Inter presto può riaverlo in campo. PROCEDE – Tajonpotrebbe anticipare il suocon l’Inter. L’esterno canadese è out dalla metà di giugno, ossia da quando in ritiro con il suo Canada, durante la Copa America, si ruppe la tibia in allenamento. L’ex Bruges, arrivato a gennaio, lavora giorno dopo giorno ad Appiano Gentile per rientrare e mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi. L’Inter è fiduciosa e la riprova è avvenuta con l’inserimento dello stesso giocatore nella lista Uefa della Champions League. Inzaghi, infatti, lo ha preferito sia al Tucu Correa che all’ultimo arrivato Tomas Palacios.spinge ad Appiano Gentile e l’Inter già pronostica un suo possibile e prossimoin campo.