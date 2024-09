Affari Tuoi colpaccio per la siciliana Ornella che va contro il compagno e fa record

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 26 settembre 2024) Grosso colpo ad. La serata del 26 settembre 2024 sarà ricordata per sempre dadella Sicilia, poiché è riuscita a mettere a segno una bella impresa, una di quelle che raramente si riesce a fare nel game show di mamma Rai. La donna, infatti, ha giocato con grande coraggio e caparbietà, venendo premiata con il massimo dei montepremi offerti dalla trasmissione. Parliamo di un montepremi a sei cifre! Un evento memorabile anche per Stefano De Martino. Ed è stato tutto merito della piccola Viola, la figlia di, la quale ha convinto la madre a prendere parte al gioco dei pacchi. Se la donna non avesse dato retta alla bambina, a quest'ora non avrebbe tutti quei soldi extra sul suo conto.dalla Sicilia: la sua storia d'amore con Giuseppe Il turno dellaè arrivato dopo trenta puntate.