Torneo Fip Rise allo Sporting Club Sul podio i migliori team del mondo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si è chiuso con un ragguardevole successo di pubblico, che ha sempre gremito il campo centrale, il FIPinternazionale di padel inserito nel Cupra FIP Tour 2024 ospitato dSassuolo. Unica in Regione per caratura dell’entry list, la manifestazione ha messo in vetrina alcuni deigiocatori del circuito mondiale World Padel Tour, che si sono dati battaglia fino all’epilogo. Suldel doppio femminile sono salite Letizia Maria Manquillo Alarza e Arantxa Soriano Perez, testa di serie numero 1 che in finale hanno battuto, solo al tie break del terzo set, la coppia anglo-olandese formata da Stephanie Weterings e Tia Louisa Norton.