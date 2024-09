Spettacoli sport e hobbisti | a Borgo santa Caterina c’è la Festa di fine estate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024)(Bergamo). A conclusione del periodo estivo, l’Associazione Commercianti diorganizza la “dinel”, che si terrà sabato 28 settembre dalle 16 alle 24. Numerose le iniziative per grandi e piccini, per offrire un pomeriggio di convivialità e dare vita a uno dei borghi storici più belli di Bergamo, coinvolgendo commercianti,e le associazioni del. “Prende il via, il prossimo weekend, una nuova occasione diin uno dei Borghi più belli della nostra città. Una nuova opportunità per i cittadini di ritrovarsi e godere delle numerose iniziative di intrattenimento, conviviali e soprattutto commerciali offerte dall’Associazione Commercianti delin collaborazione con il DUC.