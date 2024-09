Si può posizionare il motore del condizionatore nel cortile condominiale? Ecco la risposta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Possoildel mionel? Il nostro amministratore sostiene di no. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 17975 del 1° luglio 2024 ha sancito che “l’installazione sulle parti comuni di un impianto per il condizionamento d’aria al servizio di una sola unità immobiliare, che non presupponga la modificazione delle parti comuni stesse, può essere compiuta dal singolo Condòmino per conto proprio in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione; il Condominio potrà tuttalpiù eccepire, o meno, l’esistenza di un interesse in tal senso anche da parte degli altri Condòmini a fare uso delle parti comuni in modo pari a quello del primo Condòmino, determinatosi con la stessa installazione e provare che il parimenti uso non possa essere possibile per gli stessi altri che ne avessero l’esigenza”.