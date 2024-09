Serie C 2024 2025 | Todisco e Musso ribaltano il Crotone colpo del Sorrento in trasferta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilcade in casa contro ilnella sesta giornata del Girone C della: una sconfitta per 1-2 subita in rimonta. Partono benissimo i padroni di casa, che trovano la rete al 2? con Oviszach, il quale sfrutta l’imbucata di Schirò dopo una palla recuperata dallo stesso centrocampista. I calabresi provano a sfruttare il momento ma non sfondano, mentre gli ospiti trovano due guizzi interessanti a metà primo tempo, su cui Sala chiude in qualche modo. Il pareggio arriva al 57? con, che di testa anticipa anche Sala per girare in rete un cross su punizione di Guadagni. Il numero 7 è protagonista anche al 74? quando trova una doppia triangolazione con, con quest’ultimo che conclude dall’altezza del dischetto ribaltando il risultato.