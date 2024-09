Real Madrid Ancelotti | Giocato bene per un’ora esagerati i gialli per proteste

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Il blackout finale? Può succedere, anche se non vogliamo mai che accada. Ma c’è da sottolineare che perla squadra ha, e questo mi dà fiducia. Mbappé sta facendo molto, credo che là davanti stiamo giocando molto”. Così Carloha commentato il 3-2 con cui ilha battuto l’Alaves, subendo due gol nei minuti finali. Il tecnico italiano si è poi concentrato sul problema cartellini: “All’arbitro ho detto che mi sembravanoi cartelliniper le, ma anche che devo fare il mio lavoro perché iri non protestino. Ne abbiamo già presi quattro o cinque per questo motivo, il metro di giudizio è cambiato e dobbiamo adeguarci alle regole, dobbiamo evitare di protestare e basta”.: “perper” SportFace.