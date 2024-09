Oddio la schiena | l’ex di ‘Non è la Rai’ Ilaria Galassi prende in giro Ila per il suo aspetto fisico Nuovo caso di bodyshaming al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ci risiamo, ahimè, a parlare di. E questa volta la situazione è ancora più grave, dal momento che l’attacco è avvenuto in diretta sotto le telecamere nella casa del. Tutto è cominciato durante la diretta di lunedì 23 settembre, quando le tre di “Non è la Rai” (, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere) hanno deciso di nominare la coinquilinaClementi. Al termine della messa in onda (ma comunque in live su Mediaset Extra e Infinity)e Petrarolo hanato in modo inappropriato le nomination della serata. “L’amica tua è saggia eh”, ha incalzato tra le risate Pamela. La replica dinon è tardata ad arrivare: “Si però è anchela”. Sulla prima fraseha mimato a favore di telecamera le dimensioni fisiche della compagna in casa, allargando le braccia.