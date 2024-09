NonSolo Tv intervista Gabriel Aloisi organizzatore di Cersaie 2024 | Cerchiamo di inventarci qualcosa di nuovo per stupire

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lunedì 23 settembresi è ufficialmente aperta la quarantunesima edizione deldi Bologna, salone internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’Arredobagno. Un evento in cui è possibile in cinque giorni incontrare i professionisti internazionali del mondo del design e della progettazione e a svelare in anteprima le future tendenze e soluzioni innovative nel campo delle superfici, dell’arredo del bagno e delle finiture per lo spazio architettonico. Tra gli organizzatori dell’evento,.Tv hato, toccando la tematica delle novità e curiosità sulla nuova edizione del. K: Ciao, raccontaci un po’ le tue prime impressioni su questi primi giorni di fiera G: Direi che sta andando molto bene anche riguardo l’affluenza come secondo giorno.