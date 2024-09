Missili anti-nave razzi guidati e droni | ecco l’arsenale da 150mila pezzi di Hezbollah Ha un armamento da esercito grazie all’Iran

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’ultimo “oggetto del desiderio” di, per potenziare il suo già formidabile arsenalestico, secondo fonti di intelligence occidentali era stato il P-800 Oniks, più popolare come Yakhont: razzo supersonico, può colpire obiettivi fino a 300 chilometri di distanza trasportando una testata esplosiva da 180 chili, o una semi perforante da 225 chili. Un anno fa, due fonti libanesi avevano confermato alla Reuters che il partito armato sciita guidato da Nasrallah, aveva ottenuto idi fabbricazione russa, richiesti già nel 2006 in seguito al conflitto con Israele. Il Cremlino aveva detto di “non avere informazioni in merito”.