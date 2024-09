Memories of Santiago di Monceri un viaggio tra musica e suggestioni domani a Lo Stabile in via Panfilo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ripresa dei lavori per lo Sperimentale Teatro A (STA), per il 60° anno dalla sua fondazione.alle 18 a Lodi via13 B si terrà "of" di Luciano, unle lungo il percorso del celebre Camino dede Compostela, dove le tappe si trasformano in; un racconto di città incontrate, atmosfere egrazie anche a un eccezionale strumento, la nickelharpa, tramite il qualecondivide la fascinazione di quella articolata esperienza e l’indicibile di una profonda ispirazione (prenotazioni al 333.2710420).