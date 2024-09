L’ex fidanzato di Helena Prestes | L’ho bloccata ecco perché

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 25 settembre 2024)è entrata al Grande Fratello da singleCarlo Motta, ilche aveva durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, l’ha lasciata. “È successo che ci siamo lasciati lo scorso 6 marzo, è stata una mia decisione e non si è trattato di tradimento” – le parole di Carlo Motta a FanPage – “Ero stanco della nostra relazione, non provavo ciò che provavo prima. Quando siamo andati a convivere ho iniziato a subire molto di più il suo essere lunatica. Non riuscivo a mantenere una linearità nella mia vita, subivo le sue montagne russe emozionali e quindi ho accumulato un livello di stress incredibile. Quando ho capito che la relazione mi stava facendo del male, ho deciso di chiudere”.