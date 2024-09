L’Agenda della Milanese 2025 | il ritmo di una città l' essenza di una donna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È finalmente arrivata in libreria la terza edizione del, ideata dalla giornalista e scrittrice Michela Proietti. Dopo il successo del suo libro La(Solferino 2020), manuale di autoaiuto dedicato alle donne milanesi (perché essereè un lavoro a tempo pieno!), l'autrice ha creato un’agenda che va oltre la semplice organizzazione quotidiana: uno strumento che unisce consigli pratici e riflessioni personali per aiutare le donne a vivere la frenesiain modo più consapevole e gratificante.è infatti pensata per assecondare lo spirito di innovazione che caratterizza da sempre le milanesi e per aiutare le donne che vogliono organizzare le loro giornate in modo più funzionale.