John Wick il frenetico trailer dello spin-off Ballerina

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Aggiornamento del 26 settembre 2024. Come da promessa, quest’oggi Lionsgate ha diffuso in rete ildi From the World of-off della saga. Nel lungo eAna de Armas mostra le sue doti recitative, ma anche una certa predisposizione per il genere action movies. Inoltre, nel finale spazio per Keanu Reeves che, come già annunciato in passato, tornerà nel film ad interpretare il leggendario. Ecco il.. Care to dance? From the World of– coming soon.#Movie pic.twitter.com/MCzjNv78Jz—(@movie) September 26, 2024 Il primodi-off al femminile del franchise action, è in arrivo. Il film è in via di sviluppo da tempo, il suo ruolo sarà quello di espandere ulteriormente una saga di successo quali