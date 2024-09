Iria Incontra 2024 | Voghera dove la cultura è di casa

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 set – Torna, il ciclo di tre conferenze che porterà anomi del calibro di Francesco Del Vigo, Pietro Senaldi, Toni Capuozzo, Stefano Zecchi e Boni Castellane. Un settembre, ottobre e novembre in riva allo Staffora caldo dal punto di vista intellettuale. Squadra che vince non si cambia quindi e proprio come fatto 365 giorni fa l’assessorato allaha voluto anche nelproseguire sulla scia di quanto già realizzato. In modo da dare continuità al dibattito delle idee che vede la capitale dell’Oltrepo’ al centro del viatico di pensieri e opinioni.