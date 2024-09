Insultami ma non dirmi ‘poverina’ I genitori dei miei compagni di scuola dicevano ‘non sederti sulla sua carrozzina che ci rimani' | lo sfogo di Bebe Vio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Alle medie ideiai figlisuache poi sennò ci’”. In una lunga intervista a Vanity Fair, la celebre atletaVio ricorda pregiudizi vissuti quando era ragazzina. Fresca di due bronzi alle Paraolimpiadi di Parigi 2024, la 23enne Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis ha aperto il libro dei ricordi, a partire da quando a undici anni a causa di una meningite ha dovuto fare i conti con l’amputazione degli arti. “Ho sempre rotto le palle”, ha spiegato ironicamente. “Da piccola, durante le elementari, ero in consiglio comunale dei ragazzi di Mogliano Veneto, il nostro paesino, un gruppo della sicurezza, e andavo a dare le multe morali a chi parcheggiava sul posto per disabili, e ancora non ero disabile, già rompevo le palle”.