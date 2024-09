Hanno tagliato Pino Insegno | mistero a Reazione a Catena pochi secondi scatenano il caos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Altro giro, altra puntata di, il quiz condotto daogni sera su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, il longevo format campione di ascolti che, sera dopo sera, si conferma con numeri da record. La puntata in questione è quella di mercoledì 25 settembre, dove le campionesse in carica, ovviamente, sono Le Volta Pagina, terzetto straordinario e che ha instaurato una vera e propria dittatura nel programma: già , nessuno riesce a sconfiggerle. Le tre donne, da Reggio Emilia anche se originarie della Puglia, sono Anna Laura, Antonella e Rosa, il loro nome è dovuto alla comune passione per la lettura. Le Volta pagina sono campionesse ormai da 17 puntate: con la vincita incassata in quella della vigilia sono arrivate alla bellezza di 250mila euro complessivi come montepremi incassato.